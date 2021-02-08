«Следить и прослушивать»: Жириновский назвал способ победить коррупцию

https://static.news.ru/photo/8801fd62-6a1e-11eb-868b-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский назвал меры, которые помогут в борьбе с коррупцией в стране.

Чтобы победить коррупцию, нужно жёстко контролировать чиновников. Следить за рабочим местом, прослушивать звонки, контролировать счета и время рассмотрения документов, — написал в Instagram лидер ЛДПР.

Ранее российский режиссёр Андрей Кончаловский объявил президента России Владимира Путина «абсолютным либералом». Он процитировал историка Владимира Булдакова, считавшего, что «русский народ создаёт себе правительство согласно своему представлению о власти». Режиссёр добавил, что считает президента РФ либералом, так как он «очень много терпит, и самое главное — коррупцию». По его словам, в России уровень коррупции зашкаливает именно из-за того, что глава государства — либерал. Он отметил, что за последние десять лет уровень коррупции в стране вырос.

Между тем генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки. По его словам, в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ. При этом количество выявленных за последние несколько лет коррупционных преступлений остаётся примерно на одном уровне — порядка 30 тысяч в год. Также практически неизменной остаётся доля коррупционных преступлений в общей статистике регистрируемых правонарушений: 1,5% в 2018–2019 годах, 1,9% — за шесть месяцев 2020 года, писал NEWS.ru.