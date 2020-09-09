Краснов: коррупция в России приобретает новые формы и масштабы

В последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов.
По словам генпрокурора в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ. При этом количество выявленных за последние несколько лет коррупционных преступлений остаётся примерно на одном уровне — порядка 30 тысяч в год. Также практически неизменная остаётся доля коррупционных преступлений в общей статистике регистрируемых правонарушений — 1,5% в 2018–2019 годах, 1,9% —за шесть месяцев 2020 года.
По мнению Краснова такое изменение коррупционной структуры свидетельствует не об ухудшении ситуации, а о «выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств»,
За полгода по результатам прокурорских проверок выявлено почти 140 тысяч. нарушений законодательства о противодействии коррупции. Уже взыскано в доход государства активов на 9,4 млрд руб. Это самые разнообразные виды имущества — чаще всего дома, квартиры и автомобили, отметил генпрокурор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов России перекрыли канал вывода денежных средств по исполнительным производствам за рубеж.
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