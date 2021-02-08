Кончаловский назвал Путина абсолютным либералом из-за отношения к коррупции

https://static.news.ru/photo/885dd0be-69f7-11eb-8830-96000091f725_660.jpg Андрей Кончаловский Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Российский режиссёр Андрей Кончаловский объявил президента России Владимира Путина «абсолютным либералом».

Владимир Путин — абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, она же создана не Путиным. Она создаётся русским культурным геномом, — рассказал кинематографист в интервью Ксении Собчак.

Кончаловский процитировал историка Владимира Булдакова, считавшего, что «русский народ создаёт себе правительство согласно своему представлению о власти».

Режиссёр добавил, что считает президента РФ либералом, так как он «очень много терпит, и самое главное — коррупцию». По его словам, в России уровень коррупции зашкаливает именно из-за того, что глава государства — либерал. Он отметил, что за последние десять лет уровень коррупции в стране вырос.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки. По его словам, в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ. При этом количество выявленных за последние несколько лет коррупционных преступлений остаётся примерно на одном уровне — порядка 30 тысяч в год. Также практически неизменной остаётся доля коррупционных преступлений в общей статистике регистрируемых правонарушений: 1,5% в 2018–2019 годах, 1,9% — за шесть месяцев 2020 года.

По мнению Краснова, такое изменение коррупционной структуры свидетельствует не об ухудшении ситуации, а о «выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств».

За полгода по результатам прокурорских проверок выявлено почти 140 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. Уже взыскано в доход государства активов на 9,4 млрд руб. Это самые разнообразные виды имущества — чаще всего дома, квартиры и автомобили, отметил генпрокурор, писал NEWS.ru.