Власти Мали заявили о выходе из состава Сахельской группы пяти Al-Arabia: правительство Мали объявило о выходе из структур Сахельской группы пяти

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Правительство Мали объявило о выходе из всех структур так называемой «Сахельской пятёрки» (G5). Об этом сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление властей страны. В группу также входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и республика Чад.

Правительство Мали объявило о выходе из структур «Сахельской пятерки», в том числе из ее антитеррористических сил, — говорится в сообщении правительства страны.

При это правтельство подтвердило свою «неизменную. приверженность» региональной интеграции и сотрудничеству для достижения целей, отвечающих интересам народов Африки.

Сахельская группа пяти была создана в 2014 году, когда Франция начала в Сахаро-Сахельском регионе (к нему относятсч Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) антитеррористическую операцию «Бархан». Целью операции французские власти назвали стабилизацию ситуации до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что операция «Бархан» будет завершена, ей на смену придёт международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнёры.