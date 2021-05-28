Литва обвинила Россию в желании «поглотить» Белоруссию

https://static.news.ru/photo/e6388678-bfb2-11eb-8255-96000091f725_660.jpg Гитанас Науседа Фото: nausedagitanas/facebook.com

Россия использует ситуацию вокруг Белоруссии в своих интересах. Москва намерена «поглотить» республику. В этом уверен президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Bloomberg TV.

Власти России прилагают усилия, направленные на поглощение Белоруссии как независимого государства. И они весьма успешно продвигаются в этом направлении, — отметил глава Литвы.

Он подчеркнул, что страны НАТО должны отреагировать на разворачивающийся процесс и во время ближайшего саммита показать, что они в курсе текущей ситуации и готовы прибегнуть к «соответствующим мерам».

Ранее Еврокомиссия разработала план помощи Белоруссии на 3 млрд евро. Минск получит эти деньги, только если в республике сменится президент. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что средства будут заморожены, пока Белоруссия «не станет демократической страной».

Новая волна мирового недовольства политикой Александра Лукашенко произошла после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. Борт совершал рейс из Афин в Вильнюс, но был вынужден приземлиться в Минске из-за фейковой информации о бомбе. В белорусской столице силовики сняли с лайнера основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Они были задержаны, позже девушку арестовали на два месяца.