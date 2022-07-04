Власти Кривого Рога объявили о переходе на украинский язык Глава Кривого Рога Вилкул объявил о «ласковом переходе» города на украинский язык

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram-канале заявил, что в городе начинается «ласковый переход» на украинский. Ранее в населенном пункте преимущественно говорили на русском языке.

В Кривом Роге мы не будем «рубить с плеча». Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого, — написал Вилкул.

В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», введение должности уполномоченного по его защите, а также штрафы за нарушение норм закона.

Ранее Областной совет Хмельницкой области Украины ввел мораторий на прослушивание музыки и просмотр фильмов на русском языке, говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета. Под запрет подпала даже русскоязычная реклама.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил за то, чтобы искоренить понятие «русский» на некоторых территориях страны, в частности в Харьковской области, а также в Донбассе. Подоляк также заявил о намерении добиться того, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».