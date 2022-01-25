Власти Канады объявили о вывозе семей дипломатов с Украины

Власти Канады решили вывезти с Украины семьи своих дипломатов, сообщается в официальном заявлении на сайте канадского МИД. В заявлении также отмечается, что такое решение было принято на фоне «дестабилизирующей деятельности» России вблизи границ с Украиной. Сами работники дипмиссии пока останутся в Киеве и будут следить за развитием событий.

Безопасность канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за границей является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующей деятельностью на Украине и вокруг неё мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи, — говорится в заявлении МИД Канады.

Днём ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что работники дипломатической службы и их семьи не покинут Украину в ближайшее время из-за гипотетической угрозы российского вторжения, однако это решение может поменяться в зависимости от обстоятельств.

Ранее МИД Украины заявил, что получил уведомления о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов от четырёх стран, включая Германию. При этом на территории Украины работают представительства международных организаций, а также находятся 129 посольств и консульств.