Власти Харьковской области выбрали новый герб с отсылкой к России

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Пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщила о том, что власти региона утвердили государственный символ региона. Отмечается, что гербом станет двуглавый орел с державой с отсылкой на принадлежность к России. Представители администрации области рассказали, что новый государственный символ был утвержден главой ВГА Виталием Ганчевым.

Герб Харьковской области — золотой двуглавый орёл с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла — это символ исторических корней Харьковской области, как неотъемлемой части русских земель, — сообщила пресс-служба ВГА.

В настоящее время освобождено порядка 20% Харьковской области, по словам главы ВГА, обстановка остаётся напряжённой.

Ранее сообщалось, что на части территории Харьковской области Украины, находящейся под контролем российской армии, планируется создать четыре временные гражданские администрации — Купянскую, Изюмскую, Волчанскую и Харьковскую. Кроме того, уже создана региональная временная гражданская администрация (ВГА). Отмечается, что многие населённые пункты подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Сохраняется опасность работы диверсионных групп.