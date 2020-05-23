Власти Гватемалы ввели круглосуточный комендантский час из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a2041f94-9cc2-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Круглосуточный комендантский час введён в Гватемале в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом.

Согласно распоряжению властей, ограничение действует с вечера 22 мая и до утра 25 мая. Запрещено любое передвижение по улицам, закрыты все магазины. Работают только экстренные службы, сообщает издание Prensa Libre.

Накануне министр здравоохранения Гватемалы Хьюго Монрой заявил, что в стране зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших превышает 2,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали более 50 человек, выздоровели — 222.

В мире более 5,2 млн инфицированных COVID-19, около 335 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 326,4 тысячи случаев заражения. Более 99 тысяч человек выздоровели, свыше 3,2 тысячи умерли. В Москве 158,2 тысячи заболевших, 43,5 тысячи выздоровели, 1,8 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что комендантский час из-за коронавируса введён в Ираке. Он будет действовать до конца мая.