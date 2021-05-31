Власти Грузии открыли сухопутные границы

https://static.news.ru/photo/5baaa1ec-c2a2-11eb-b91c-96000091f725_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Грузинское правительство во вторник, 1 июня, открыло для иностранцев сухопутные границы государства. Они были закрыты на фоне пандемии коронавирусной инфекции в марте прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант».

Теперь въезд на территорию Грузии разрешён для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Также в страну могут приехать получившие отрицательный тест на COVID-19. Местные власти рекомендуют туристам использовать медицинскую страховку. ПЦР-тест на инфекцию нужно сделать за последние 72 часа перед прибытием. Анализы сдаются повторно на третий день посещения страны.

Грузия принимает иностранных туристов с начала февраля. С 1 марта в страну разрешено прилетать россиянам. Однако прямого авиасообщения между странами до сих пор нет. Оно было приостановлено летом 2019 года.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться летом текущего года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, россияне смогут полететь на египетские курорты в конце июня. Предполагается, что объём перевозки на курорты Египта будет разным: в Хургаду будут без ограничений летать регулярные и чартерные рейсы, а в Шарм-эш-Шейх — до 12 рейсов в неделю.