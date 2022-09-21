Власти Грузии не рассматривают перспектив введения визового режима для россиян после того, как президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что данный вопрос не поднимается «ни с одной точки зрения», сообщает РИА Новости.

Не рассматривается ни с одной точки зрения сегодня, заявил Кобахидзе.

Он также добавил, что местное правительство уделяет внимание обеспечению госбезопасности. По словам Кобахидзе, на текущий момент ситуация внутри страны находится под полным контролем властей. При этом политик рассказал о двух кампаниях, направленных против российских туристов.

Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели, — отметил Кобахидзе.

Ранее в МИД Финляндии сообщили, что Хельсинки предложили Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финские власти посчитали важным пойти на подобные меры для укрепления единства Евросоюза.