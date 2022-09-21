Власти Грузии не рассматривают введение визового режима для граждан РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Грузии не рассматривают перспектив введения визового режима для россиян после того, как президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что данный вопрос не поднимается «ни с одной точки зрения», сообщает РИА Новости.

Не рассматривается ни с одной точки зрения сегодня, — заявил Кобахидзе.

Он также добавил, что местное правительство уделяет внимание обеспечению госбезопасности. По словам Кобахидзе, на текущий момент ситуация внутри страны находится под полным контролем властей. При этом политик рассказал о двух кампаниях, направленных против российских туристов.

Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели, — отметил Кобахидзе.

Ранее в МИД Финляндии сообщили, что Хельсинки предложили Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финские власти посчитали важным пойти на подобные меры для укрепления единства Евросоюза.