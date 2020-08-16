Власти Германии подтвердили, что связались с Тихановской

В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он добавил, что не может сообщить, когда и на каком уровне произошёл контакт, уточнив, что «это не имеет отношения к делу», сообщает РИА Новости.
Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более, чем в 80 процентов. После этого в стране начались масштабные акции протеста. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Тихановская
Светлана Тихановская шла на выборы как кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотировалась вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки основных конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).
Вскоре после выборов Тихановская покинула страну, она находится в Литве. Утром она опубликовала очередное видеообращение. Тихановская заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм и подготовилась к голосованию, итоги которого признает международное сообщество.
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Белорусский лидер Александр Лукашенко, выигравший президентскую гонку в шестой раз, признан персоной нон грата в Евросоюзе.
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