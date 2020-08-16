Власти Германии подтвердили, что связались с Тихановской

https://static.news.ru/photo/bd79835e-e07e-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

В кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что не может сообщить, когда и на каком уровне произошёл контакт, уточнив, что «это не имеет отношения к делу», сообщает РИА Новости.

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более, чем в 80 процентов. После этого в стране начались масштабные акции протеста. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Тихановская

Светлана Тихановская шла на выборы как кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотировалась вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки основных конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Вскоре после выборов Тихановская покинула страну, она находится в Литве. Утром она опубликовала очередное видеообращение. Тихановская заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм и подготовилась к голосованию, итоги которого признает международное сообщество.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Белорусский лидер Александр Лукашенко, выигравший президентскую гонку в шестой раз, признан персоной нон грата в Евросоюзе.