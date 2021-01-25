Власти Дубая зафиксировали сбой в вакцинации препаратом Pfizer

https://static.news.ru/photo/0b265286-5f40-11eb-87f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kreher/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Дубая проинформировали об отсрочке проведения вакцинации первой дозой препаратом Pfizer в связи со сбоем поставки вакцины компанией из-за расширения мощностей, следует из сообщения пресс-службы Управления здравоохранения Дубая.

Управление здравоохранения Дубая работает над изменением графика приёма первой дозы вакцины COVID-19 Pfizer/BioNTech. Производитель объявил о расширении мощностей по производству вакцин, что временно затронуло несколько стран мира, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что инструкция к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» изменилась, теперь в ней появилось предупреждение для людей с онкологическими заболеваниями.

Как поясняется, новый пункт внесён из-за недостатка информации о том, как препарат может влиять на «поведение» злокачественных новообразований.