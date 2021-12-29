Власти Черногории ужесточат правила въезда в страну со 2 января 2022 года

Власти Черногории со 2 января 2022 года запретят въезд в страну непривитым и не переболевшим коронавирусом иностранцам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 потребуется ПЦР-тест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Черногории. Речь идёт о ПЦР-тесте на коронавирус с отрицательным результатом, сделанном не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тесте на антиген не позднее 48 часов.

Отмечается, что для вакцинированных с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше шести месяцев: при этом возможность посетить страну открыта в том числе и для привитых российской вакциной "Спутник V". Черногорию можно также посетить со справкой о перенесённом коронавирусе сроком действия не менее 10 дней и не более 180 дней с момента положительного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген.

Ранее стало известно, что для вакцинированных «Спутником V» россиян в настоящее время открыты 20 направлений, из них в 16 странах туристы не должны сдавать ПЦР-тест и проходить карантин. В списке государств, куда могут свободно попасть прошедшие полный курс вакцинации, издание назвало Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.

Также переболевшие коронавирусом или привитые «Спутником V» россияне могут посетить Бахрейн, Грецию, Иорданию, Маврикий, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию. Однако для этого им необходимо будет предоставить ПЦР-тест.