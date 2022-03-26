Власти Чехии заморозили имущество бизнесменов РФ на миллионы долларов США

Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон (десятки миллионов долларов США), заявил премьер-министр республики Петр Фиала. По его словам, которые приводит издание Novinky, Прага руководствовалась санкционными списками предпринимателей, которые составило руководство ЕС. Он отметил, что Чехия продолжит замораживать активы россиян, связанных с властям РФ.

Мы будем продолжать это делать, — сказал Фиала.

По словам премьера, с начала российской военной операции на Украине в Чехию прибыли 300 тысяч беженцев. Он подчеркнул, что этот поток постепенно уменьшается и ситуация стабилизируется.

Фиала также отметил, что сейчас на уровне ЕС разрабатываются планы помощи Киеву, могут быть задействованы средства из специальных фондов. Он добавил, что Чехия в одиночку не справится с волной беженцев с Украины.

Ранее итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн. По его словам, цель ограничительных мер состоит в том, чтобы вынудить российское правительство прекратить спецоперацию на Украине и сесть за стол переговоров.