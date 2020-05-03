Власти Чехии не видят необходимости в высылке российских дипломатов

Власти Чехии не планируют высылать российских дипломатов. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек.
Я не думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы снижалось количество дипломатов. Но никто не имеет права угрожать [Чехии] и нарушать наш суверенитет. Любой, кто это сделает, должен получить твёрдый ответ, — заявил Гавличек в эфире местного телевидения.
По его словам, спецслужбы страны проверят информацию о приезде в Прагу агента российских спецслужб. Если информация подтвердится, то ответная реакция «должна быть твёрдой», подчеркнул вице-премьер.
27 апреля пражское издание Respekt заявило, что в начале апреля в Прагу якобы прилетел россиянин, в багаже которого находился смертельный яд рицин. Утверждается, что он проследовал в посольство РФ. Якобы у него был российский дипломатический паспорт, а яд предназначался для пражских политиков, которые инициировали снос памятника маршалу Коневу, а также выступали за переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова. Издание утверждает, что получило информацию у источника в спецслужбах Чехии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения «похожи на утку». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию фейком. Об этом писал NEWS.ru.
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