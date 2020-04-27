Песков назвал «уткой» историю о россиянине, прибывшем в Чехию с ядом

https://static.news.ru/photo/8ac207ca-7c10-11e9-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не читал о гражданине РФ, якобы приехавшем в Чехию со смертельным ядом, однако считает расследование, опубликованное в журнале Respekt, очень похожим на «утку».

Чешский журнал ранее опубликовал информацию, что мэр Праги и староста одного из районов города получили охрану из-за сообщений о россиянине, который якобы прибыл в страну с рицином.

Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, похоже на очередную «утку», — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, экс-военный США Уилльям Клайд Аллэн Третий направил письма с касторовыми семенами не только в Белый дом и Пентагон, но и президенту России Владимиру Путину, а также королеве Великобритании Елизавете Второй. Против военного в 2018 году выдвинули обвинения по пяти пунктам, ему грозят десятки лет в тюрьме. 39-летний Аллэн Третий уже дал признательные показания. Семена, содержащие токсичное вещество рицин, он приобрёл в Интернете. Приём внутрь касторовых семян может вызывать серьёзные нарушения в работе организма и привести к смерти через 5–7 дней.