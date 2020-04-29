Захарова прокомментировала сообщения о планах РФ отравить чешских политиков

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Прага должна осознавать, что опубликованные в чешских СМИ сообщения о якобы планировавшемся Россией отравлении местных политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала публикацию о приезде в Чехию представителей российских спецслужб с целью отравить чиновников, которые снесли памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. Захарова назвала это болезненными фантазиями.

В Праге должны в полной мере осознавать всю серьёзность последствий использования таких методов и манипуляций, — цитирует её ТАСС.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали в округе Прага-6. Он был открыт в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трёх советских фронтов, участвовавших в операции.

Как писал NEWS.ru, чешский журнал Respekt опубликовал информацию, что мэр Праги и староста одного из районов города получили охрану из-за сообщений о россиянине, который якобы прибыл в страну с ядом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту историю уткой.