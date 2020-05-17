Власти Чехии хотят наказать допустившего утечку секретной информации

Власти Чехии ищут человека, допустившего утечку секретной информации, на основе которой СМИ сообщили о прибытии в Прагу российского дипломата, якобы доставившего яд для отравления пражских муниципальных чиновников.
Как
Надеюсь, что полиция установит, кто это был, и этот человек будет примерно наказан, — цитирует его агентство.
27 апреля пражское издание Respekt заявило, что в начале апреля в Прагу якобы прилетел россиянин, в багаже которого находился смертельный яд рицин. Утверждается, что он проследовал в посольство РФ. Якобы у него был российский дипломатический паспорт, а яд предназначался для пражских политиков, которые инициировали снос памятника маршалу Коневу, а также выступали за переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова. Издание утверждает, что получило информацию у источника в спецслужбах Чехии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения «похожи на утку». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию фейком. Об этом писал NEWS.ru.
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