Австралия поможет ряду граждан покинуть китайскую провинцию Хубэй — эпицентр вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Эвакуированные будут находиться на карантине на острове Рождества, расположенном в Тихом океане.
Как рассказал австралийский премьер Скотт Моррисон, власти подготовят план помощи оказавшимся в сложной ситуации соотечественникам. Политик не уточнил, какому числу граждан правительство будет в силах помочь. В провинции Хубэй зарегистрированы 600 австралийцев,
Моррисон добавил, что власти намерены оказать содействие и гражданам Новой Зеландии. Эвакуация будет проводиться в порядке очереди.
Как писал NEWS.ru, на территории Австралии были зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом из КНР. Власти страны предупредили жителей об опасности поездок в провинцию Хубэй и призвали избегать мест скопления людей.
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