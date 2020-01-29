https://static.news.ru/photo/d092afdc-4264-11ea-a4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австралия поможет ряду граждан покинуть китайскую провинцию Хубэй — эпицентр вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Эвакуированные будут находиться на карантине на острове Рождества, расположенном в Тихом океане.

Как рассказал австралийский премьер Скотт Моррисон, власти подготовят план помощи оказавшимся в сложной ситуации соотечественникам. Политик не уточнил, какому числу граждан правительство будет в силах помочь. В провинции Хубэй зарегистрированы 600 австралийцев, уточняет Reuters.

Моррисон добавил, что власти намерены оказать содействие и гражданам Новой Зеландии. Эвакуация будет проводиться в порядке очереди.

Как писал NEWS.ru, на территории Австралии были зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом из КНР. Власти страны предупредили жителей об опасности поездок в провинцию Хубэй и призвали избегать мест скопления людей.