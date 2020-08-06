Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов продолжает разыгрывать карту внешней угрозы и всё чаще говорит о республике как об осаждённой крепости. При этом Минск пытается лавировать между различными внешними силами, хотя и не отказывается от своих обвинений в адрес Москвы. Эксперты подчёркивают: Лукашенко обеспокоен возможными провокациями извне гораздо больше, чем протестами населения республики.

На прошедшем 6 августа совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании белорусский лидер поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины — для разбирательства в ситуации с задержанными «33 богатырями». Если представители иностранных государств не прибудут, Лукашенко пообещал разрешить вопрос самостоятельно. При этом, отметил он, в Минске осознают последствия своих шагов.

Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло, — заявил президент, вновь недвусмысленно указав на Россию.

Позднее, однако, Лукашенко рассказал, что среди задержанных перед выборами в Белоруссии есть и люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающие в Госдепе». По мнению президента, против республики развёрнута гибридная война, однако непонятно, какие внешние игроки за это ответственны.

Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем, — подчеркнул он.

Александр Лукашенко president.gov.by

Свойственная Лукашенко риторика о стране, находящейся в кольце врагов, обострилась на фоне активного обсуждения в белорусских Telegram-каналах сообщений, будто в Минск активно стягиваются войска, в том числе из Витебской области. По этим данным, которые, впрочем, пока ничем не подтверждены, речь идёт приблизительно о 20 тысячах военнослужащих, которые будут жить в палаточном лагере. Источники полагают, что эти силы будут использованы для подавления возможных протестов в день выборов, 9 августа, и позднее — традиционно самые масштабные митинги в республике происходят после очередного переизбрания Лукашенко.

Однако эта неофициальная информация звучит двояко. С одной стороны, в Минске действительно явно нервничают из-за возросшей протестной активности и стараются устранить любую возможную опасность. С другой — столичный ОМОН давно уже доказал свою способность самостоятельно пресекать оппозиционные акции. Свозить военных в один город — тем более из соседствующей с РФ Витебской области на фоне «ожидания провокаций Москвы» — это не просто «стрелять из пушки по воробьям», но и ослаблять потенциально уязвимые участки границы.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, говорить о каком-то существенном стягивании войск к столице не совсем корректно, но вполне очевидно, что белорусские власти готовятся к жёсткому сценарию. И это связано не столько с масштабом ожидаемых протестных акций, сколько с приписываемым России вмешательством во внутренние дела РБ.

В последнее время белорусский президент посетил несколько элитных частей вооружённых сил и внутренних войск, прежде всего сил специальных операций и спецназа МВД. Однако у них совершенно разные компетенции, напоминает эксперт. Если в задачи внутренних войск и в целом органов правопорядка входит обеспечение безопасности и порядка во время выборов и в связи с протестными акциями, то в задачи сил специальных операций — противодействие незаконным вооружённым формированием (НВФ) и диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), которые, как считает Лукашенко, могут проникнуть в страну со стороны России.