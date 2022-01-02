Владимир Зеленский начал кампанию по своему переизбранию

Поскольку столь ожидаемое в Киеве российское вторжение так и не состоялось, действующему украинскому президенту приходится изыскивать иные варианты обеспечения своего переизбрания. Конечно, впереди ещё полтора года до новой президентской гонки, если, конечно, не возникнет какая-нибудь избирательная чрезвычайщина, но личный политический рейтинг на уровне 20 процентов заставляет главного «слугу народа» искать обходные пути к новой победе.

На деле же судьба наносит ему чувствительные удары один за другим. Сначала его очень сдержанно приняли за океаном, лишив по причине массовых летних отпусков возможности покрасоваться в сенате. Затем, как считается, не без американской отмашки были опубликованы материалы центра расследований Pandora, из которых следовало, что Зеленский и его ближайший соратник Сергей Шефир владели сетью офшорных компаний на Виргинский островах. Такой вброс многие сочли доказательством того, что американские патроны более не делают ставку на матёрого кавээнщика. Тем более что уже несколько политиков дали почувствовать собственные президентские амбиции.

Сторонники глобальной конспирологии полагают, что Владимир Александрович спешно переориентировался на Лондон. Тем более, мол, шеф его президентского офиса Андрей Ермак замечен в связях с британскими спецслужбами. А потому, дескать, британские джентльмены притянули к украинским делам и своих давних турецких клиентов, готовых серьёзно подыграть Зеленскому. Насколько верно такое наблюдение, каждый волен судить сам.

Между тем Зеленский действительно готов начать операцию, способную серьёзно поднять его шансы на переизбрание. Операцию эту вполне можно было бы назвать «паспорт». Речь идёт о том самом синем паспорте с трезубцем, дающем право приходить на Украине к избирательным урнам. Отныне, с одной стороны, начинается процесс лишения украинских паспортов тех жителей, прежде всего Крыма и Донбасса, что уже успели получить российские паспорта, но предпочли сохранить книжицу с трезубцем, чтобы без визы перемещаться по Европе. Их призывают сделать выбор и публично отказаться от одного из двух гражданств. Понятно, нет гражданства — нет права избирать. Из игры выводятся самые ненадёжные для Зеленского обладали потенциальных голосов.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

И в то же время сам пан президент призывает максимально ускорить выдачу украинских паспортов потомкам эмигрантов в Канаде, в США, в некоторых европейских странах. Причём речь идёт не об украинских гастарбайтерах, коих в Европе уже немерено. А именно о потомках эмигрантов нескольких волн, которые могут захотеть приобщиться к исторической родине.

Логично предположить, что «новые украинцы» могут в благодарность поддержать и Зеленского на выборах. Им же не мёрзнуть зимой по причине взлетевших цен на газ, не искать рабочее место вдали от своей страны. Для новоявленных обладателей паспортин с трезубцем голосование может стать забавным аттракционом. На что, видимо, команда «слуг народа» искренне и надеется. В конце концов президента в соседней Молдавии во многом избрали застрявшие в странах Западной Европы и в Румынии гастарбайтеры. А у Владимира Зеленского после противоречивых паспортных манёвров может быть качественно расширена социальная база.

Вот только за оставшееся время он рискует окончательно утратить поддержку тех украинцев, что продолжают жить в стране и оценивать политику Зеленского по содержанию своего кошелька, а не по рекламным акциям.