https://static.news.ru/photo/218c9ee4-5786-11ea-a956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения. Таковы результаты опроса консалтинговой компании Brand Finance, которая опубликовала первый глобальный рейтинг стран по уровню «мягкой силы».

Под «мягкой силой» исследователи понимают способность нации «влиять на различные лица на международной арене» через уговоры и привлекательность. Индекс «мягкой силы» оценивает известность и узнаваемость нации, репутацию, влияние и ситуацию внутри страны, а также её внешнюю политику, пишет «Коммерсант».

Россия в этом рейтинге входит в топ-10 благодаря усилиям главы государства. Как пишут исследовали, Путин «вернул Россию в топ-лигу мировой политики», а сам остаётся «одной из влиятельнейших фигур» среди мировых лидеров.

Россия занимает седьмое место по показателю влиятельности на мировой арене, третье место — по положению в дипломатической сфере, четвёртое — в спорте.

Самыми могущественными по уровню «мягкой силой» стали США. Второе и третье места заняли Германия и Великобритания с разницей в 0,1 балла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) в своём исследовании выяснил, кого из иностранных политиков граждане Молдавии считают хорошим примером для властей своей страны. Самым популярным зарубежным лидером оказался президент России Владимир Путин.