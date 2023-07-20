Владелец еще одного танкера отверг обвинения в атаке на Крымский мост Владелец танкера Khudayar Yusifzade отверг обвинения хакеров в причастности судна к ЧП на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сообщения о возможной причастности судна Khudaуar Yusifzade к атаке на Крымский мост не соответствуют действительности, заявили РИА Новости представители судовладельца — Pаlmali Shipping & Agency. В компании отмечают, что танкер не находился на данной территории во время взрыва, как сообщила хакерская группировка RaHDit ранее.

Судно Khudayar Yusifzade осуществляло рейс в порт Ростов-на-Дону с целью погрузки груза. <...> 13 июля фрахтователь судна отказался от договора из-за задержки судна по приходу в порт Ростов-на-Дону. Переход судна в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому судно развернулось и направилось в порт Элефсис (Греция) для погрузки груза в соответствии с новым договором перевозки, — заявили в Palmali Shipping & Agency.

Хакерская группировка RaHDit ранее заявила, что в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки на мост могли участвовать два танкера: Bеks Loyal и Khudayar Yusifzаde. Последний вышел из украинского Измаила 5 июля. Он направлялся в греческий порт Элефсиса, однако цели не достиг. Сначала корабль прибыл в Констанцу, а затем выдвинулся в сторону Туапсе. С 7 по 13 июля танкер дрейфовал в нейтральных водах на удалении около 100 км от Новороссийска.

Компания BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. заявила о непричастности своего танкера Beks Loyal к атаке на Крымский мост. Как утверждает судовладелец, в момент подрыва судно находилось далеко от места происшествия.