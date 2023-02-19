Опубликовано видео мощнейшего удара ВКС России по ВСУ в Авдеевке ВКС РФ нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Воздушно-космические силы России нанесли серию авиаударов по позициям солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, передает РИА Новости со ссылкой на собкора. По информации журналиста, российские военные использовали авиабомбы ФАБ-500. Видеозапись момента поражения одной из целей, снятая при помощи современного российского оптико-электронного разведывательного комплекса «Ирония», была опубликована в Telegram-канале агентства.

Удары были нанесены вечером в воскресенье. ФАБ-500 является 500-килограммовой авиабомбой общего назначения советской разработки с осколочно-фугасной боевой частью.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях погибли около 605 украинских военных. Кроме того, российские военные уничтожили семь складов боеприпасов, танк, 12 боевых бронированных машин, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артустановку Krab производства Польши, самоходную пусковую установку ЗРК «Бук-М1». Кроме того, были поражены две гаубицы «Гвоздика», гаубица «Акация», гаубица «МСТА-Б», по три гаубицы Д-20 и Д-30, две американские радиолокационные станции AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, шесть беспилотников.