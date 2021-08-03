Вирусолог прокомментировал вспышку коронавируса в Ухани

Китайские власти своевременно решили начать тестирование всех жителей Ухани на коронавирусную инфекцию после новой вспышки в городе. Это является затратной, но оправданной мерой, поскольку и человеческие, и экономические потери могут быть больше. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский.

Меры по массовому тестированию в Ухани своевременны и оправданны. Это дорого, но экономические и человеческие потери от новой эпидемии могут быть больше. Более того, было бы разумно массово секвенировать — определять последовательность нуклеотидов генома SARS CoV-2 — бытующие в стране штаммы, — заявил эксперт.

По его мнению, новая вспышка инфекции могла возникнуть из-за прихода в страну нового штамма вируса. Вирусолог добавил, что новые очаги инфекции зарегистрированы не только в Ухани, но и в Нанкине, а также в других регионах страны.

Аграновский не исключил, что новая вспышка может распространиться по стране, но выразил уверенность, что китайские власти сумеют без колебаний подавить её.

Дальнейшее распространение не исключено, но следует принимать во внимание дисциплинированность населения и жёсткие карантинные меры, без колебаний принимаемые властью. Если они будут приняты, новая вспышка будет подавлена, как и первая вспышка 2019 году, — заявил Аграновский.

Ранее заместитель генерального секретаря городской администрации Уханя Ли Тао рассказал, что в Ухани будет организовано тестирование всех жителей на коронавирусную инфекцию. Это решение было принято после появления новых случаев заражения в прилегающей к городу провинции Хубэй. В регионе было обнаружено 14 подобных случаев, всего в Ухани было выявлено восемь из них.