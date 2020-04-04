Вирусолог из РФ назвал ошибки в борьбе с коронавирусом в Италии

https://static.news.ru/photo/e63ce87c-7633-11ea-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Biatta/Ropi/Global Look Press

Российский вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об условиях работы и сравнил ситуацию с распространением инфекции в двух странах.

По его словам, в Италии «наступил коллапс», так как страна находится на втором месте по числу инфицированных, сказал он в интервью «Коммерсанту».

Кроме того, итальянцы долго привыкали и приспосабливались к карантину, они не соблюдали никакие меры предосторожности, нарушали дистанцию и не ограничивали контакты.

Это просто безумие — находиться перед таким выбором, кому дать подышать! Я это видел, как с этим сталкиваются врачи, я понимаю, насколько это тяжело и невыносимо — сказал Семёнов о врачах, которые «выгорели» и «выбились из строя».

Как ранее писал NEWS.ru, с начала эпидемии коронавирусной инфекции на итальянской территории от опасного заболевания погиб уже 14 681 человек. За сутки число смертей увеличилось на 766. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии.