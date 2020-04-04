Вирусолог из РФ назвал ошибки в борьбе с коронавирусом в Италии

Российский вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об условиях работы и сравнил ситуацию с распространением инфекции в двух странах.
По его словам, в Италии «наступил коллапс», так как страна находится на втором месте по числу инфицированных,
Кроме того, итальянцы долго привыкали и приспосабливались к карантину, они не соблюдали никакие меры предосторожности, нарушали дистанцию и не ограничивали контакты.
Это просто безумие — находиться перед таким выбором, кому дать подышать! Я это видел, как с этим сталкиваются врачи, я понимаю, насколько это тяжело и невыносимо — сказал Семёнов о врачах, которые «выгорели» и «выбились из строя».
Как ранее писал NEWS.ru, с начала эпидемии коронавирусной инфекции на итальянской территории от опасного заболевания погиб уже 14 681 человек. За сутки число смертей увеличилось на 766. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии.
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