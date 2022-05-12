Вице-спикер Рады рассказал о «распиле» бюджета Украины Вице-спикер Рады Корниенко рассказал о хищении средств из бюджета Украины

Александр Корниенко / Фото Ирина Яковлева/ТАСС

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко сообщил о «распиле» государственного бюджета Украины в эфире телеканала «Украина 24». Заявление парламентария стало ответом на критику украинских депутатов нового проекта закона о разделении страны на различные экономические зоны. Документ предполагает дифференциацию регионов Украины на спокойные, прифронтовые и фронтовые территории. По мнению Корниенко, эта инициатива станет подспорьем для национальной экономики в условиях кризиса.

У нас распил бюджета можно где угодно увидеть, — отметил Корниенко.

Ранее председатель СБУ Иван Баканов рассказал, что в 2021 году Служба безопасности Украины возбудила 1294 уголовных дела по подозрению в коррупционных преступлениях. Он пояснил, что дела были возбуждены по статьям о получении неправомерной выгоды, злоупотреблении властью, присвоении и растрате имущества.

В 2020 году Украина лишилась около 100 млрд гривен ($3,57 млрд) из-за коррумпированных таможенников. Средства должны были поступить в казну от сборов и налогов. Глава Государственной таможенной службы страны Павел Рябикин пояснил, что хищение финансов происходит в теневом секторе Украины.