Анализы на коронавирус, взятые у вице-президента Ирана Масумех Эбтекар, показали положительные результаты. Признаки заражения COVID-19 у политика проявились 26 февраля.
Сейчас женщина находится в госпитале. Всё её окружение, в том числе родных и помощников, проверят на наличие инфекции в организме,
Эбтекар стала третьим высокопоставленным иранским чиновником, у которого был выявлен вирус нового типа. Ранее NEWS.ru сообщал, что COVID-19 диагностировали у замглавы Минздрава и медицинского образования страны Ираджа Харирчи. Жертвами коронавируса в Иране стали 22 человека.
Добавьте наши новости в избранные источники