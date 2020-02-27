https://static.news.ru/photo/76b23f38-596a-11ea-8118-fa163e074e61_660.jpg Масумех Эбтекар Фото: Lithuanian Ministry of Foreign Affairs/flickr.com

Анализы на коронавирус, взятые у вице-президента Ирана Масумех Эбтекар, показали положительные результаты. Признаки заражения COVID-19 у политика проявились 26 февраля.

Сейчас женщина находится в госпитале. Всё её окружение, в том числе родных и помощников, проверят на наличие инфекции в организме, отмечает IRNA.

Эбтекар стала третьим высокопоставленным иранским чиновником, у которого был выявлен вирус нового типа. Ранее NEWS.ru сообщал, что COVID-19 диагностировали у замглавы Минздрава и медицинского образования страны Ираджа Харирчи. Жертвами коронавируса в Иране стали 22 человека.