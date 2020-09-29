Вице-президент Индии заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/156a1bac-028d-11eb-a9c8-fa163e074e61_660.jpg Венкайя Найду Фото: Saikat Paul/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-президент Индии Венкайя Найду подхватил новую коронавирусную инфекцию. Его тест на COVID-19 оказался положительным.

У вице-президента Индии, который сегодня утром прошел тест на COVID-19, был положительный результат, — сообщил офис вице-президента в Twitter.

В ведомстве отметили, что у политика нет симптомов болезни. Сейчас он находится на домашнем карантине.

Кроме того, супруга Найду также сдала тест на коронавирус. Её результат оказался отрицательным. Женщина находится на самоизоляции.

Сегодня, 29 сентября, смертность от коронавируса в мире превысила один миллион человек. Такими данными поделился Университет Джонса Хопкинса. Для сбора информации использовались как официальная информация властей стран, так и цифры из открытых источников.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и обладатель серебряной медали Олимпиады 2016 года по борьбе Жан Беленюк сообщил, что сдал тест на COVID-19 и он оказался положительным.