Вице-премьер Украины заявил об ослаблении страны из-за «Северного потока»

https://static.news.ru/photo/0ed2bccc-98fb-11eb-a4ec-96000091f725_660.jpg Алексей Резников Фото: Oleksii Reznikov/facebook.com

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что страна станет значительно слабее из-за «Северного потока — 2». По словам чиновника, завершение проекта приведёт к «предсказуемым последствиям для национальной безопасности» Украины.

Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию, — приводит мнение Резникова Wall Street Journal.

По словам вице-премьера, Украина будет отсоединена от Западной Европы, как только газопровод заработает. Москве в этом случае не придётся учитывать, что большая часть российского газа будет поступать в Европу через Украину.

По мнению Резникова, для Германии нет «коммерческой необходимости» в ещё одном газопроводе. А вот Украина может от транзита потерять доходы, которые будут исчисляться миллиардами долларов.

Однако, уверяет Резников, он беспокоится не за финансы, а за безопасность страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что планы назначить спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2», говорят о желании Вашингтона усилить давление на немецкое правительство. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар.