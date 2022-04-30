Вице-премьер Украины рассказала о состоявшемся обмене пленными Верещук заявила, что на Украину вернулись 14 пленных

Вице-премьер Украины Ирина Верещук / Фото president.gov.ua

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила об очередном обмене пленными. В Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) политик заявила, что украинская сторона вернула 14 человек на территорию своей страны. По словам Верещук, среди вернувшихся на Украину значатся 7 военных и 7 гражданских.

Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: семь военных и семь гражданских, — сообщила Верещук.

Ранее Верещук на своей странице в соцсети заявила, что 14 апреля состоялся четвёртый обмен военнопленными между российской и украинской сторонами. По её словам, в результате операции домой вернулись 30 украинцев: пять офицеров ВСУ, 17 рядовых и восемь гражданских, в том числе одна женщина. Информацию о российских пленных Верещук уточнять не стала.

10 апреля российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об удачной операции по обмену военнопленными с Украиной. По её словам, украинская сторона передала России четырёх сотрудников компании «Росатом», а также военных. Москалькова добавила, что в скором времени освобождённые увидятся с близкими. Кроме того, на родину вернулись 32 российских дальнобойщика, а также граждане Белоруссии и 14 незаконно удерживаемых в порту Мариуполя моряков с гражданского судна «Азов Конкорд».