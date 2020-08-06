Въезд россиянам в Черногорию разрешён без ограничений

С 7 августа в Черногорию россиянам можно будет въехать без ограничений и дополнительных условий.
Как
В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве, — говорится в сообщении.
Специальные критерии въезда в Черногорию были введены с 1 июля. Границы, согласно правилам, были закрыты для граждан тех стран, где зарегистрировано более 25 инфицированных на 100 тысяч населения.
Затем в список «зелёных стран» вошли большинство стран Евросоюза и ещё 40 государств. Также был определён список «жёлтых стран», гражданам которых были необходимы результаты ПЦР-тестов не старше 71 часа. В перечень вошли Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашённая Республика Косово.
Как писал NEWS.ru, границы для россиян предполагалось открыть ещё 27 июля. Соответствующее решение от властей ждали ещё 1 августа.
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