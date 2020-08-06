Въезд россиянам в Черногорию разрешён без ограничений

https://static.news.ru/photo/744aa09e-d7de-11ea-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

С 7 августа в Черногорию россиянам можно будет въехать без ограничений и дополнительных условий.

Как сообщает ТАСС, пресс-служба черногорского кабинета министров опубликовала список стран, граждане которых смогут въезжать в это средиземноморское государство свободно.

В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве, — говорится в сообщении.

Специальные критерии въезда в Черногорию были введены с 1 июля. Границы, согласно правилам, были закрыты для граждан тех стран, где зарегистрировано более 25 инфицированных на 100 тысяч населения.

Затем в список «зелёных стран» вошли большинство стран Евросоюза и ещё 40 государств. Также был определён список «жёлтых стран», гражданам которых были необходимы результаты ПЦР-тестов не старше 71 часа. В перечень вошли Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашённая Республика Косово.

Как писал NEWS.ru, границы для россиян предполагалось открыть ещё 27 июля. Соответствующее решение от властей ждали ещё 1 августа.