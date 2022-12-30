Вертолет с четырьмя пассажирами потерпел крушение в Мексиканском заливе

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Мексиканском заливе потрепел крушение вертолет, на борту которого находились четыре человека. В настоящее время береговая охрана США занимается поисками пассажиров летающего средства. Инцидент произошел недалеко от штата Луизиана. Об этом сообщает журнал U.S. News & World Report.

По имеющимся данным, вертолет упал после взлета с нефтяной платформы в заливе. Причины крушения устанавливаются.

Известно, что на борту находились пилот и трое сотрудников платформы.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, пострадал один человек. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

16 декабря стало известно о крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, на борту находились три человека, все они погибли. Пожар произошел на рулежной дорожке, сама взлетно-посадочная полоса не была задета.