«Вернуть мозги»: в Крыму ответили на слова советника главы офиса Зеленского

https://static.news.ru/photo/75b86150-2aea-11eb-8a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов призвал власти Украины думать не о том, как восстановить контроль над полуостровом, а как «вернуть мозги» украинцам.

Ранее экс-премьер украинского Крыма, а ныне советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын заявил, что для возвращения полуострова под власть Киева следует «вернуть» мозги людей, то есть перевернуть их сознание.

Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщиной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты, сбежавшей из нашей единой цивилизационной семьи, с целью стать страной нетрадиционной цивилизационной ориентации, лишённой, как и такие же люди, перспективы выживания, — заявил Мурадов в беседе с РИА Новости.

«Вернуть мозги» людям следует и для того, чтобы они поняли — выжить как народ они могут только там, где веками были самими собой, в единстве со всеми своими народами-братьями. От них украинцев насильственно отрывают, чтобы сделать «пушечным мясом» в братоубийственной войне, считает постпред.

Он добавил, что хранит документы, подписанные Куницыным и бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым почти 20 лет назад о строительстве моста через Керченский пролив, а также записи о заверениях в единстве Крыма и России тогдашних крымских руководителей.

Крымчане остались верны этой присяге до конца. Хочу «вернуть мозги» к тому времени, когда он, Куницын, русский воин-афганец, гордился величием подвига нашего единого народа в Великой Отечественной войне, носил Георгиевскую ленточку, посвящённую Великой Победе, — уточнил Мурадов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая нарушения прав человека в Крыму, является лживой. Об этом заявил постпред Георгий Мурадов. Резолюция принята третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам. За неё проголосовали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против. По словам Мурадова, судя по голосованию, тема стала заезженной и никому не интересной.