Верховная рада отправила в отставку спикера Разумкова

Верховная рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за его работы и разногласий по закону об олигархах и санкционной политике. Подобное решение поддержали 284 депутата. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что Рада приступила к процедуре избрания нового спикера.

Ранее Верховная рада Украины по инициативе партии «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. Подобное решение поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Комментируя этот факт, Разумков отметил, что для него «должность не значит ничего».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос отставки Разумкова был поднят из-за его работы и разногласий по закону об олигархах и санкционной политике. Это произошло после того, как уже бывший спикер Верховной рады отправил данный закон на рассмотрение Венецианской комиссии, консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, за что подвергся критике со стороны представителей партии «Слуга народа».