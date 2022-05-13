Верещук: Турция станет посредником на переговорах по «Азовстали»

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах между Москвой и Киевом об эвакуации военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Она отметила, что приоритетным является эвакуация тяжелораненых. Политик добавила, что украинское руководство предоставило мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН, пишут «Известия».

Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из «Азовстали», — рассказала Верещук.

Она уточнила, что на заводе также остаются офицеры полиции и пограничники.

Западные наёмники, которые участвовали в конфликте на Украине ранее признали превосходство российских военных в ходе специальной операции Минобороны РФ. Они назвали заблуждением бытующее мнение об армии России, отметив, что у россиян в действительности профессиональные военные и много современного оружия. Британские боевики выразили своё удивление работой российских беспилотников. Многие при этом рассказали про процветающую коррупцию и беспорядок в рядах украинской армии. Некоторые признались, что не могли найти простые средства защиты и патроны к оружию.