Венгры сравнили ситуацию в украинском Закарпатье с гражданской войной

https://static.news.ru/photo/775a318a-3528-11eb-86b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: fidesz.hu

Депутаты Европарламента от венгерской Христианско-демократической народной партии и партии «Фидес» заявили, что власти Украины своими действиями создали в Закарпатье «ситуацию гражданской войны».

Так политики отреагировали на серию обысков, проведённую сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в регионе. В частности, в Закарпатской области интерес был проявлен к лидеру Партии венгров Украины Василию Брензовичу.

Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооружённой силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье, — отметили депутаты в совместном заявлении.

Политики добавили, что власти Украины годами попирают права национальных меньшинств. Депутаты призвали Европейский парламент внести вопрос о беспрецедентных нарушениях в повестку дня декабрьского пленарного заседания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СБУ пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, пытавшихся организовать выход региона из состава страны. Об этом рассказали представители ведомства. Они уверяют, что СБУ собрала доказательства «разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора» от 1920 года.