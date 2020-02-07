https://static.news.ru/photo/a97ea710-491d-11ea-b767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции, введенные Евросоюзом, после того как королевство завершит переходный этап Brexit.

Об этом решении правительства Великобритании сообщило РБК.

Лондон собирается убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция.

При этом на остальную продукцию из России продолжат действовать пошлины, наложенные Евросоюзом.

Впрочем, как минимум до конца года, на время переходного периода, все ограничения в отношении продукции России будут действовать в полном объёме, поскольку Великобритания продолжит оставаться в таможенном союзе и едином рынке до конца этого года.

Однако если Европарламент примет новый закон, Лондон будет обязан ему подчиняться в переходный период, несмотря на то что не участвовал в его принятии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте, Соединённое Королевство 31 января в 23:01 по местному времени (02:01 мск) наконец прекратило членство в Евросоюзе.