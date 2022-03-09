Великобритания запретила экспорт авиапродукции и технологий в Россию

Правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Кроме того, британским страховщикам будет запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики, говорится в сообщении, распространённом МИД Соединённого Королевства.

Также аннулируется покрытие существующих полисов, в результате чего страховые компании Великобритании не будут иметь возможности выплачивать компенсации по уже заключённым контрактам.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Европе необходимо усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. По её словам, действия стран скоординированы в вопросе введения ограничительных мер в отношении Москвы и это оказывает большое негативное влияние на Россию.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о необходимости снизить зависимость от нефти и газа из РФ. От импорта российских нефтепродуктов в Лондоне намерены отказаться к концу 2022 года.

В свою очередь глава британского Минтранса Грант Шэппс сообщил, что появление любого российского самолёта в воздушном пространстве страны будет приравнено к уголовному преступлению. Теперь правительство может задерживать эти самолёты.