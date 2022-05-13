Великобритании предрекли проблемы с яйцами из-за антироссийских санкций

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Фермеры Великобритании не могут прокормить куриц из-за роста цен на пшеницу, который повлекли за собой антироссийские санкции, заявила британская журналистка Шарлотта Маклафлин. Она отметила, что из-за этой проблемы многие местные производители покидают отрасль, пишет «ПолитРоссия».

Высокие цены на корма, которые составляют от 60% до 70% затрат на производство яиц, привели к тому, что находящиеся в бедственном положении фермеры не могут свести концы с концами. Многие из них уходят из отрасли или останавливают производство, — уточнила Маклафлин.

К её мнению присоединился управляющий директор компании по продаже кормов Massey Feeds Кайнан Мэсси. Он заявил, что из-за роста стоимости пшеницы в Великобритании выросли цены на куриные яйца. Более того, многие британцы ощущают на себе дефицит этого продукта. По его мнению, в будущем ситуация может усугубиться.

Ранее цены на различные виды сырьевых товаров поднялись, поскольку западные санкции против России повысили вероятность перебоев с поставками. Так, рекорды бьют цены на пшеницу, алюминий, никель и золото.