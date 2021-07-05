«Великан и карлик»: генерал ВСУ оценил боевые возможности РФ и Украины

Военные возможности России значительно превосходят украинские, заявил бывший депутат Верховной рады генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян. В эфире телеканала «Наш» он отметил, что люди, утверждающие обратное, обманывают украинцев.

Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы ни было, Россия и Украина — это как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: «Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадёшь». Не понимая, что великан по голове даст — он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть, — кого мы обманываем? — задался вопросом генерал.

Он подчеркнул, что сейчас на Украине появилось слишком много «умников», которые подхалимничают, заявляя «о любви к своей стране и ненависти к России».

Ранее стало известно, что Россия может захватить Украину, поэтому президенту страны Владимиру Зеленскому следует её «перехитрить». Об этом заявил Вилен Мартиросян. Генерал считает, что Россия «обязана» восстановить Украину, после этого она станет независимой от любых стран. Мартиросян призвал власти Украины постоянно думать о том, как «приблизить врага» к себе.