Ведущие банки Японии могут потерять $2,3 млрд из-за санкций против России Nikkei: три ведущих банка Японии могут потерять $2,3 млрд из-за антироссийских санкций

Фото Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Потери ведущих банковских групп Японии — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho — могут составить сумму до 300 млрд иен (более $2,3 млрд) из-за невозможности возврата кредитов их клиентами, на которых повлияли антироссийские санкции, пишет Nikkei. По данным газеты, эти банковские группы, вероятнее всего, уже создали резервы на погашение невозвращаемых долгов.

При этом общая сумма финансовых средств, выделенных ими на связанные с Россией проекты, достигает, по имеющимся сведениям, примерно 1 трлн иен (более $7,7 млрд).

Кроме того, потери семи основных торгово-инвестиционных корпораций Японии, включая Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni, от прямого или косвенного воздействия рестрикций в отношении России на 31 марта составили 265,7 млрд иен (более $2 млрд). Такие расчёты опубликовала газета Sankei, получившая доступ к статистическим отчётам этих компаний.

В данные потери, в частности, включены сокращение рыночной цены активов корпораций Японии в России, в том числе нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также возможные убытки от предоставления пассажирских самолётов в лизинг в РФ.

Новый пакет японских санкций против России вступил в силу 12 мая. Он предусматривает заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка, а также запрет на новые инвестиции в Россию.

Несколько пакетов санкций в отношении Москвы со стороны Токио были введены в связи с событиями на Украине. Япония также исключила РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле, запретила экспорт более 300 товаров, в том числе полупроводников, сенсоров, лазеров, люксовых автомобилей и предметов роскоши. Под запрет попал и импорт 38 видов товаров из России. Санкции введены против крупнейших банков страны и нескольких сотен физических лиц и организаций.