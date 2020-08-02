Вассерман сравнил ситуации с коронавирусом в США и РФ

https://static.news.ru/photo/9158370e-4e0f-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в США и России. По его словам, в России за два месяца нерабочих дней с карантинными ограничениями создали систему диагностики и сеть лечения пациентов с COVID-19.

В США единой медицинской системы никогда не было и «пока не предвидится», отметил эрудит в своём блоге на РЕН ТВ.

Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой, — считает Вассерман.

Он добавил, что второй волны COVID-19 не случится, будет одна большая волна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главврач инфекционной клинической больницы № 1 в Москве Светлана Сметанина объяснила колебания числа больных коронавирусом в столице. Доктор считает, что небольшой прирост новых случаев за две недели — это «классическое течение» любой инфекции. Поэтому, поясняет инфекционист, нельзя говорить об ухудшении ситуации в Москве.