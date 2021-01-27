Вашингтон закупит ещё 200 млн доз вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/00ae974e-6069-11eb-a764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aaron Schwartz/Xinhua

Президент США Джо Байден заявил, что летом 2021 года власти страны приобретут ещё 200 млн доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna. Таким образом, США будут обеспечены общим числом доз в 600 млн.

Поскольку обезопасить человека от коронавируса можно двумя дозами вакцин, то препаратов хватит на 300 млн человек при населении США в почти 325 млн.

Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 300 млн американцев и победить пандемию,— цитирует Байдена NBC.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ирландское агентство — регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) получило сведения о 81 случае возникновения побочных эффектов у пациентов, которым вводились вакцины Pfizer и BioNTech, а также Moderna. Среди наиболее частых побочных эффектов — тошнота, ломота в суставах, повышенная утомляемость.