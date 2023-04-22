Россия создала угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане InsideOver: Россия, Китай и КНДР создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане

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Треугольник смерти, угрожающий Соединенным Штатам, получил свои очертания в Тихом океане из военных сил Китая, России и Северной Кореи, заявил обозреватель итальянского издания InsideOver Федерико Джулиани. Он призвал Вашингтон не игнорировать тройственное сближение Пекина, Москвы и Пхеньяна.

Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в сердцевине всего в двух шагах от Тихого океана. Ну а в тройку лидеров входят Китай, Северная Корея и, конечно же, Россия. При этом Пхеньян и Москва с удовольствием усиливают давление на Вашингтон в этом районе, пытаясь усложнить жизнь администрации Байдена, — пишет Джулиани.

Ранее научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков заявил, что Вашингтон действительно готовится к возможному столкновению с Китаем, хотя и старается этого не допустить. Наиболее опасной ситуация выглядит в отношении Тайваня, считает международник.