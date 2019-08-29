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Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение нынешних властей страны не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Не пригласив Россию, мы лишь ухудшаем наши и без того плохие отношения, — отметил он.

По его словам, при наличии возражений необходимо разговаривать, а не изолировать.

Валенса также заявил, что на Польшу напали с двух сторон. Одну из них — Германию — пригласили, а другую нет.

Он добавил, что российский лидер должен 1 сентября посетить польские мероприятия, чтобы услышать «несколько нелицеприятных слов, но в дипломатической манере» о том, как напали на Польшу, передаёт Rzeczpospolita .

Ранее News.ru писал, что президенты Польши, США и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве. Всего на мероприятии будут присутствовать 40 заграничных делегаций и около 250 иностранных гостей.