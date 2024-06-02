В Зимбабве обнаружили новый вид динозавров, живших 210 млн лет назад

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Совершенно новый вид динозавров обнаружила на берегу озера Кариба в Зимбабве международная группа палеонтологов из ЮАР, США и других стран. Ящер, которому дали имя Musankwa sanyatiensis, обитал на территории Африки в период позднего триаса около 210 млн лет назад, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Acta Palaeontologica Polonica (APP).

Ученые заявляют, что Musankwa sanyatiensis является первым динозавром, который был обнаружен в бассейне Средней Замбези за более чем 50 лет, и лишь четвертым древним ящером, открытым за всю историю страны. Предыдущие палеонтологические находки были сделаны в 1969, 1972 и 2022 годах.

Musankwa sanyatiensis представлял собой крупное травоядное животное с длинной шеей, передвигающееся на двух ногах. Вес взрослого животного достигал 390 килограммов.

Эволюционный анализ показал, что Musankwa sanyatiensis тесно связан с сородичами из Южной Африки и Аргентины. Находка позволит лучше понять причины триасового вымирания, которое кардинально изменило биоразнообразие Земли около 200 млн лет назад.

Полный скелет огромной доисторической акулы птиходус (Ptychodus), обитавшей на Земле 105–75 млн лет назад, обнаружили на северо-востоке Мексики. Находка не только позволила восстановить облик морской хищницы, но и выяснить, какое место она занимала на эволюционном генеалогическом древе.