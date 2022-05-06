В Запорожской области уничтожили украинскую «Точку-У» Минобороны РФ: высокоточными ракетами уничтожена «Точка-У» в Запорожской области

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Высокоточным оружием ВКС России выведен из строя ракетный комплекс украинских войск «Точка-У» в Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. За минувшие сутки военнослужащие ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

В районе населённого пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У» украинских войск. Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, — сказал Конашенков.

Он добавил, что в районе Никифоровки в ДНР ракетные войска РФ уничтожили пусковую установку ЗРК С-300, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее Минобороны показало в своём Telegram-канале видео работы разведывательных штурмовых групп подразделений воздушно-десантных войск в ходе действий на Украине. На кадрах видно, как спецподразделения ВДВ в ходе рейдовых действий совершили марш и провели разведку местности.