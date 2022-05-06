Минобороны показало работу разведывательных штурмовых групп ВДВ на Украине

Фото mil/vk.com

Минобороны показало в своём Telegram-канале кадры работы разведывательных штурмовых групп подразделений воздушно-десантных войск в ходе действий на Украине. На них видно, как спецподразделения ВДВ в ходе рейдовых действий совершили марш и провели разведку местности.

Сообщается, что разведчики обнаружили замаскированные позиции ВСУ, после чего для подавления позиций противника был скорректирован огонь артиллерии по замаскированным целям.

Ранее Минобороны РФ показало кадры ночной охоты вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Экипажи нанесли удары управляемыми ракетами по пунктам управления украинских войск. В результате атаки был уничтожен пункт управления подразделения ВСУ. Ракеты также ликвидировали несколько единиц бронетехники.

До этого ВКС России уничтожили три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 близ населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск на Украине. Кроме того, выведена из строя установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка.

Минобороны России также опубликовало кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи в ходе спецоперации на Украине. По информации ведомства, «лётчики непрерывно ведут визуальную разведку».